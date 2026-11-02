Los equipos vinculados a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) cerraron un fin de semana con resultados destacados en los Campeonatos Regionales de Clubes Sub 19. Entre los principales logros se encuentran dos títulos, varios podios y reconocimientos individuales para jugadoras de la región.

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Los certámenes se disputaron entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, con sedes en Mar del Plata, Bahía Blanca y Junín. En la ciudad, los encuentros correspondientes a las categorías D, E y F se desarrollaron en el Estadio Panamericano de Hockey.

Del Valle y Mar del Plata Club, campeones

En el Regional D, Del Valle de Necochea se consagró tras vencer por 4 a 1 a Comercial. Emilia Badie, Magdalena Raggio, Maite Tabares y Josefina Daglio marcaron los goles del conjunto campeón. Además, Badie fue elegida como la mejor jugadora de la final, mientras que Tabares recibió el reconocimiento a la mejor jugadora del torneo.

Comercial terminó como subcampeón, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Puerto Belgrano, de Punta Alta. Por su parte, Francesca Abitante, de Uncas Rugby Club de Tandil, fue distinguida como la mejor arquera del certamen.

El otro título para un equipo de la región llegó en Bahía Blanca, donde Mar del Plata Club se impuso por 2 a 1 ante Sociedad Sportiva en la final del Regional A. Julieta Riccardi y Mia Blois anotaron para el conjunto marplatense, y Blois también fue reconocida como la mejor jugadora del partido decisivo.

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En esa misma categoría, Unión del Sur finalizó cuarto y Trinity ocupó el quinto puesto.

Náutico e IDRA también subieron al podio

En el Regional E, Náutico de Mar del Plata disputó la final frente a Viajantes de Pergamino. Tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, el equipo pergaminense se impuso por 4 a 3 en los shootouts y se quedó con el campeonato.

Pese a la derrota, Náutico cerró una buena actuación con el subcampeonato y una distinción individual para Candela Odetto, elegida como la mejor jugadora del torneo. Trinidad Fagotti, de Viajantes, fue reconocida como la mejor arquera, mientras que Felicitas Mendivel recibió el premio a la mejor jugadora de la final.

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En el Regional F, IDRA B alcanzó el tercer puesto después de superar a CET-Pinamar por 4 a 1 en los shootouts. El título fue para General Belgrano, que derrotó por 5 a 4 a Estudiantes Unidos en la final.

Entre los premios individuales, Graciana Tapo, de General Belgrano, fue elegida como la mejor jugadora del torneo; Emma Gebel Bustamante, de Independiente de Puan, se quedó con el reconocimiento a la mejor arquera, y Joaquina Rocca, de Estudiantes Unidos, fue distinguida por su actuación en la final.

El resto de los resultados de la AAMH

La participación de los clubes de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey se completó con las siguientes posiciones:

Regional A: Mar del Plata Club, campeón; Unión del Sur, cuarto; Trinity, quinto.

Mar del Plata Club, campeón; Unión del Sur, cuarto; Trinity, quinto. Regional B: Universitario, quinto.

Universitario, quinto. Regional C: Once Unidos, quinto.

Once Unidos, quinto. Regional D: Del Valle, campeón; Comercial, segundo; Polideportivo Villa Gesell, quinto; Talleres, sexto; Biguá, octavo.

Del Valle, campeón; Comercial, segundo; Polideportivo Villa Gesell, quinto; Talleres, sexto; Biguá, octavo. Regional E: Náutico, segundo; Unión del Sur B, quinto.

Náutico, segundo; Unión del Sur B, quinto. Regional F: IDRA B, tercero; CET-Pinamar, cuarto.

Sporting terminó tercero en Rosario

Por fuera de los Regionales, el equipo Sub 19 de Sporting también tuvo una actuación destacada en el Campeonato Argentino de Clubes B, disputado en Rosario.

Las chicas de Villa Marista consiguieron el tercer puesto tras vencer por 1 a 0 a Los Perales, con un gol de córner de Federica Galli.

En el mismo certamen, Banco Provincia derrotó por 1 a 0 a Paraná Rowing Club, con un tanto de Pilar Oreja, y finalizó en la séptima posición.