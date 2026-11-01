Alvarado enfrentará a Sportivo Las Parejas hoy, desde las 11:30, en el estadio José María Minella, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El conjunto marplatense intentará aprovechar la localía para asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

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El equipo llega al encuentro después de ganar 1 a 0 en Santa Fe, con un gol de Ariel Castellano. Ese resultado le permite afrontar la revancha con una diferencia favorable y con la ventaja deportiva a su disposición.

Un triunfo o un empate le alcanzarán para avanzar, aunque también podrá clasificarse si pierde por un gol: en ese caso, la serie quedará igualada y la ventaja deportiva favorecerá al Torito. Sportivo Las Parejas necesitará imponerse por dos tantos o más para eliminar al equipo marplatense.

El horario matutino fue elegido para evitar la superposición con el Superclásico entre Boca y River, programado para las 15:00. Así, Alvarado buscará resolver su compromiso antes de uno de los encuentros más convocantes de la jornada.

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La Reválida representa el camino hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional. En el Minella, el Torito tendrá la oportunidad de dar otro paso en esa pelea y sostener la ilusión ante sus hinchas.

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