Alvarado perdió 2-1 frente a Sportivo Las Parejas este domingo en el estadio José María Minella, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. Sin embargo, el resultado le permitió avanzar a los cuartos de final, luego de haber ganado 1-0 en el encuentro de ida.

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El conjunto visitante abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo por intermedio de Alan Galeano, quien puso en ventaja al equipo santafesino. Con ese resultado, la serie quedó igualada en el global y Alvarado comenzó a sentir la presión de una posible eliminación.

En el complemento, Sportivo Las Parejas amplió la diferencia con un tanto de Emilio Suárez, que dejó al equipo marplatense obligado a reaccionar para mantenerse en competencia.

La respuesta del conjunto local llegó a los 57 minutos, cuando Santiago Gutiérrez descontó y estableció el 1-2 definitivo. El gol resultó determinante para las aspiraciones del Torito, que necesitaba evitar una derrota más amplia para conservar sus posibilidades de clasificación.

Con el resultado global igualado 2-2, Alvarado hizo valer la ventaja deportiva obtenida por su mejor ubicación en la fase regular del campeonato y aseguró su lugar entre los ocho equipos que continúan en la lucha por el ascenso.

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De esta manera, pese a la derrota en condición de local, el equipo marplatense logró superar la serie y sigue en carrera en la Reválida del Federal A, con el objetivo de conseguir uno de los ascensos a la Primera Nacional.

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