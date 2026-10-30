La AFA confirmó este hoy, a través de un comunicado en su página web, que el VAR semiautomático se estrenará en la final del Torneo Clausura 2026. El sistema de fuera de juego hará su debut en la final el día 12 de diciembre y quedará instalado para todos los partidos desde la competencia 2027.

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“La Liga Profesional de Fútbol de la AFA suma una herramienta de última generación para potenciar la precisión y la transparencia en sus competencias: el SAOT (Tecnología de Fuera de Juego Semiautomático)”, anunció la entidad en un comunicado.

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El fútbol argentino dio un paso clave en la modernización del arbitraje al anunciar la incorporación tecnológica al sistema VAR. Esta herramienta que se utiliza en las ligas más importantes del mundo, permitirá marcar el fuera de juego con mayor precisión y rapidez, para lograr agilizar el juego.

SAOT combina cámaras de captura de última generación con un software que procesa los movimientos de los futbolistas y genera una representación digital del partido en tiempo real. De esta manera, puede detectar posibles posiciones adelantadas y enviar una alerta a los árbitros para que intervenga el VAR.

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