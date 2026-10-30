Franco Colapinto afrontará un nuevo desafío en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México, que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Alpine buscará dejar atrás su abandono en Austin, donde un contacto con Arvid Lindblad provocó daños en su monoplaza y lo obligó a retirarse de la competencia.

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La cita mexicana representa una exigencia especial para los equipos debido a las características del trazado, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La menor densidad del aire afecta el rendimiento aerodinámico de los vehículos y complica la refrigeración de los motores y los frenos, por lo que las escuderías deberán realizar ajustes específicos.

En la previa, el argentino se mostró entusiasmado con la posibilidad de volver a competir y destacó la importancia de comprobar el comportamiento del auto en estas condiciones. "Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura", expresó.

Sin embargo, Colapinto comenzará el fin de semana con una desventaja en su preparación, ya que no participará de la primera práctica libre del viernes. Alpine confirmó que el italiano Gabriele Minì ocupará su lugar al volante del A526 durante esa sesión, en cumplimiento de las oportunidades reglamentarias destinadas a pilotos debutantes.

De esta manera, el argentino recién podrá salir a pista en el segundo entrenamiento, por lo que dispondrá de una hora menos para trabajar en la puesta a punto del monoplaza y adaptarse a las particularidades del circuito.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez cuenta con una extensión de 4,304 kilómetros y presenta una combinación de largas rectas, frenadas exigentes y curvas técnicas. Uno de sus sectores más reconocidos es el estadio, donde el recorrido atraviesa una zona rodeada de tribunas que concentra a miles de espectadores.

Colapinto ya conoce el escenario mexicano. En 2024, cuando competía para Williams, largó desde la posición 16 y consiguió avanzar hasta el puesto 12, completando una actuación positiva.

Su experiencia de 2025 con Alpine fue más complicada. Después de clasificarse en el último lugar, sufrió un contacto con Lance Stroll en la primera curva que derivó en un trompo. A pesar del incidente, logró completar las 71 vueltas y finalizó 16°, detrás de su compañero Pierre Gasly.

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Ahora, el objetivo será mejorar esos antecedentes y recuperar competitividad después de lo sucedido en Estados Unidos. "Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar", aseguró el piloto argentino.

La actividad comenzará este viernes 30 de octubre, con la primera práctica libre programada entre las 15:30 y las 16:30, en la que Colapinto no participará. La segunda sesión se desarrollará de 19:00 a 20:00, cuando el argentino tendrá su primer contacto con la pista durante el fin de semana.

El sábado 31 de octubre, los pilotos disputarán el tercer entrenamiento de 14:30 a 15:30, mientras que la clasificación se llevará a cabo entre las 18:00 y las 19:00, instancia que determinará el orden de largada.

Finalmente, el domingo 1 de noviembre, a las 17:00, se pondrá en marcha el Gran Premio de México, con una carrera prevista a 71 vueltas.