En una Asamblea de la Liga Profesional (LPF), los dirigentes del fútbol argentino definieron hoy el nuevo formato de los torneos para 2027 y 2028. Durante el encuentro, River Plate se plantó como el único club que votó en contra de la modificación aprobada.

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La votación se realizó en las oficinas de Puerto Madero, donde los representantes del Millonario, Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo) y Agustín Forchieri (secretario general) fueron partícipes de la reunión.

El club presidido por Di Carlo valoró la intención de establecer un campeonato en el que todos los participantes se enfrenten entre sí, pero consideró que la modificación no resuelve el problema de fondo. Para River el cambio prioritario es reducir la cantidad de equipos de la máxima categoría.

Durante la asamblea, los dirigentes debatieron y aprobaron los detalles del nuevo formato que regirá el fútbol argentino a partir de 2027. Mientras la mayoría de los clubes acompañó la iniciativa, River se diferenció y expresó su rechazo a la propuesta.

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Por su parte, Estudiantes, el otro club que fijó postura abiertamente en contra de la AFA, no participó de la votación. Al tener a su presidente Juan Sebastián Verón suspendido para ejercer la representación del club en los ámbitos formales, la entidad platense envió a un vocal que no tenía facultad para emitir sufragio.

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Cómo es el nuevo formato aprobado por la Liga Profesional

En el nuevo esquema, jugarán todos contra todos con un corte a mitad de año para disputar el título del Torneo Apertura. Así, luego de las primeras 15 fechas, los 16 mejores clasificados disputarán instancias de playoffs a partir de los octavos de final hasta que uno se consagre campeón.

El mismo sistema se repetirá en el segundo semestre con el Torneo Clausura, en el que los equipos jugarán con el resto de los rivales que no enfrentaron en el primer semestre y sólo repetirán el clásico tradicional con la localía invertida.

De esta manera, la única gran diferencia al formato actual es que se eliminarán las dos zonas. En paralelo, la tabla anual, que define los cupos a las copas internacionales, seguirá vigente y computará los puntos acumulados en ambas etapas.

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Este nuevo proyecto contempla que se mantendrán dos descensos a la Primera Nacional, uno de ellos por el sistema de promedios y el restante por la tabla general de la temporada.