Las chicas del fútbol femenino del Club San Lorenzo de Mar del Plata tuvieron la chance de visitar la Villa Olímpica de Vélez, uno de los mejores escenarios del país, y compartir una jornada en un club ejemplar del fútbol argentino.

Ads

Además de conocer las instalaciones, por la tarde tuvieron la chance de probarse y medirse contra las jugadores del “fortín”. Para la categoría Sub 14 fue una gran vivencia, con mucho aprendizaje y compañerismo.

Puede interesarte

La categoría Sub 20, por su parte, demostró un gran nivel y consiguió triunfar en el encuentro amistoso. Los flashes se los llevó Priscila Medina, jugadora del club marplatense, autora de dos golazos que despertaron los aplausos de los presentes.

El grupo de 20 chicas que viajó a jugar, estuvo acompañado por el coordinador del fútbol femenino Cristian Pérez, Verónica Gauna, Gustavo Velázquez, Adrián Núñez y Alberto Cabral, y la secretaria Mariela Tarrio.

Ads

Ads