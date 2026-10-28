Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará este domingo a las 15 en el Estadio Alberto J. Armando, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

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El árbitro dirigió tres enfrentamientos entre ambos equipos: en uno se impuso el Xeneize y en los otros dos ganó el Millonario.

El equipo arbitral estará integrado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Sebastián Zunino será el cuarto árbitro. Por su parte, Silvio Trucco estará a cargo del VAR y Gastón Suárez cumplirá la función de AVAR.

En la previa del encuentro, Adidas presentó la “Argentum Gambeta Derbi”, la nueva pelota del fútbol argentino, que debutará en el cruce entre River y Boca. El balón se utilizará exclusivamente en partidos destacados y en instancias finales de las competencias.

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