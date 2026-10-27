Luego de la coronación de Harry Kane como el nuevo ganador del Balón de Oro, el “Cuti” Romero fue entrevistado por los hermanos Edul y dejó una frase polémica con respecto a la votación de France Football: “Es todo marketing”.

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En el canal de YouTube de los reconocidos periodistas argentinos llamado “Los Edul”, el actual defensor del Atlético Madrid fue consultado sobre la entrega del Balón de Oro 2026 y apuntó directamente contra el prestigio del galardón.

“Hoy el Balón de Oro es un poco marketing , se lo darán al que más seguidores en Instagram tenga o al que más sepa hablar. Si vos te sentás acá y ves un partido de fútbol, lo que hace Leo (Messi) no tiene comparación. Por eso es el más grande de toda la historia”, afirmó el defensor.

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A su vez, agregó: “A veces se cree un poco que el que gana la Champions tiene que ganar, o el que gana un Mundial tiene que ganar. Pero la verdad que lo que hace y genera él (Messi), no se lo he visto a nadie”.

Sin embargo, el “Cuti” no dudó en reconocer la calidad de los futbolistas que finalizaron por encima del astro argentino en la votación: “Obviamente que son muy buenos jugadores".

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"Tanto Lamine Yamal, Mbappé como Harry, son tres fenómenos. Pero lo que hacía Leo, no hay explicación”, expresó el nuevo capitán de la Selección Argentina.

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