Uno de los principales temas fue Leandro Paredes, a quien Riquelme definió como “un fuera de serie” y destacó por su compromiso con el club. “Ama a su club, ha ganado todo lo que jugó y ama jugar con la camiseta de Boca”, afirmó. Además, resaltó su liderazgo dentro del plantel: “Es nuestro capitán, es quien tiene la voz de mando ahí adentro”.

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El dirigente también se refirió al crecimiento de los juveniles y mencionó a Leonel y Aranda, al señalar que su realidad cambió rápidamente en los últimos meses. “Pasaron de Reserva a mirar cómo Messi se cambia en un vestuario y Enzo Fernández para la pelota”, expresó.

Sobre el cierre de la temporada, Riquelme pidió cautela: “Todavía no ganamos nada, hay que seguir compitiendo”.

En otro tramo, cuestionó a quienes, según sostuvo, lo critican por no haberse dejado comprar. También aclaró que no es amigo de Daniel Angelici, aunque aseguró que siempre hablaron de frente, y marcó distancia de Mauricio Macri.

En relación con el arbitraje, consideró que los jueces son muy cuestionados en el fútbol argentino y pidió comprensión ante sus errores: “Ellos se pueden equivocar como los futbolistas”.

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Por último, se refirió a una posible ampliación de la Bombonera y dejó una frase dirigida a sus detractores: “Si tenemos posibilidad de agrandarla, lo haremos. Pero al hincha no le vamos a mentir nunca como otros”.

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