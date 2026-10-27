Riquelme elogió a Paredes y calentó la previa del Superclásico
El presidente de Boca brindó una entrevista en el canal de streaming AZZ, de Flavio Azzaro, donde analizó el presente del equipo, destacó el liderazgo de Leandro Paredes y dejó algunas frases picantes en la previa del duelo ante River, que se jugará este domingo a las 15 en la Bombonera.
Uno de los principales temas fue Leandro Paredes, a quien Riquelme definió como “un fuera de serie” y destacó por su compromiso con el club. “Ama a su club, ha ganado todo lo que jugó y ama jugar con la camiseta de Boca”, afirmó. Además, resaltó su liderazgo dentro del plantel: “Es nuestro capitán, es quien tiene la voz de mando ahí adentro”.
El dirigente también se refirió al crecimiento de los juveniles y mencionó a Leonel y Aranda, al señalar que su realidad cambió rápidamente en los últimos meses. “Pasaron de Reserva a mirar cómo Messi se cambia en un vestuario y Enzo Fernández para la pelota”, expresó.
Sobre el cierre de la temporada, Riquelme pidió cautela: “Todavía no ganamos nada, hay que seguir compitiendo”.
En otro tramo, cuestionó a quienes, según sostuvo, lo critican por no haberse dejado comprar. También aclaró que no es amigo de Daniel Angelici, aunque aseguró que siempre hablaron de frente, y marcó distancia de Mauricio Macri.
En relación con el arbitraje, consideró que los jueces son muy cuestionados en el fútbol argentino y pidió comprensión ante sus errores: “Ellos se pueden equivocar como los futbolistas”.
Por último, se refirió a una posible ampliación de la Bombonera y dejó una frase dirigida a sus detractores: “Si tenemos posibilidad de agrandarla, lo haremos. Pero al hincha no le vamos a mentir nunca como otros”.