Alpine salió en defensa de Franco Colapinto luego de los polémicos comentarios de Jeremy Clarkson, periodista y presentador británico, quien vinculó una sanción al piloto argentino con su nacionalidad durante una entrevista televisiva en Austin, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Ads

“Franco tiene una gran penalización... por ser argentino probablemente. Bueno, yo le daría una por eso”, expresó Clarkson, en declaraciones que generaron repercusiones y motivaron una respuesta oficial de la escudería francesa.

A través de un comunicado, Alpine se distanció de esos dichos y remarcó que no representan los valores de la estructura. “Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin. Queremos reiterar que se trata de una opinión personal que no se alinea con los valores del equipo, los cuales promueven la amabilidad y el respeto”, señaló.

Además, el equipo fue contundente respecto de su respaldo al argentino: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

Por su parte, Colapinto también se refirió a la polémica y buscó restarle trascendencia a la situación. “Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron”, comentó.

El piloto reconoció que no había visto en detalle las declaraciones, aunque estaba al tanto de la repercusión. En ese sentido, insistió en la importancia de enfocarse en el trabajo dentro de la pista: “Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía”.

Ads

Ads