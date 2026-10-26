Flavio Briatore se refirió al abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y reconoció que el resultado estuvo lejos de las expectativas de Alpine. El piloto argentino debió retirarse tras sufrir daños importantes en su monoplaza luego de un toque con Arvid Lindblad en la vuelta 36.

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“No ha sido el fin de semana ni el resultado que esperábamos. Últimamente, la suerte no ha estado de nuestro lado”, expresó el asesor ejecutivo de la escudería, quien también señaló que ambos autos terminaron afectados durante la carrera.

En el caso de Colapinto, los daños fueron lo suficientemente graves como para impedirle continuar. El argentino había largado desde el puesto 21 y conseguido avanzar posiciones, pero el incidente lo obligó a abandonar antes de la bandera a cuadros.

Por su parte, Pierre Gasly también sufrió consecuencias en su monoplaza tras un incidente con un Haas, que le provocó una pérdida de carga aerodinámica por daños en el suelo del auto. Pese a ello, el francés logró finalizar en zona de puntos.

“Pierre hizo un buen trabajo al sumar un punto y terminar solo una posición por detrás del Racing Bulls mejor clasificado”, destacó Briatore.

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Tras el complicado fin de semana en Estados Unidos, Alpine pondrá el foco en el Gran Premio de la Ciudad de México, donde buscará mejorar su rendimiento y sumar puntos con ambos pilotos en la próxima fecha de la temporada.

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