Alvarado se impuso 1 a 0 sobre Sportivo Las Parejas en el estadio "La Perrera", por el partido de ida de los octavos de final de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A. Con este resultado, el equipo marplatense sacó una ventaja clave en la serie eliminatoria.

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El desarrollo del trámite fue parejo y disputado pero Ariel Castellano rompió la paridad a los 40' de partido

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En el complemento, el clima del partido se volvió áspero para el elenco local. Agustín Zanoni vio la tarjeta roja en Sportivo Las Parejas a los 65' y apenas unos pocos minutos después, el árbitro del encuentro, Leandro Sosa Abrile, expulsó al DT local, Lucas Baldino.

La revancha se disputará el próximo fin de semana en el estadio José María Minella. Alvarado cuenta además con ventaja deportiva, por lo que un triunfo, un empate o incluso una derrota por un gol de diferencia, le alcanzará para sellar el boleto a los cuartos de final de la Reválida.

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