Alvarado jugará hoy a las 15 frente a Sportivo Las Parejas el partido de ida de los octavos de final en la tercera fase de la reválida del Torneo Federal A en el condición de visitante.

Ads

Tras perder la chance de clasificarse a la final por el ascenso directo el último fin de semana ante Cipolletti, el “torito” buscará aprovechar esta nueva oportunidad. Al ser el mejor clasificado en esta tercera fase del torneo, el conjunto de Pablo Martel contará nuevamente con ventaja deportiva.

Puede interesarte

El conjunto santafesino, por su parte, logró clasificrse a la tercera fase del Federal A tras vencer con un marcador global de 2-1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Ads

Ads