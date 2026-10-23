La Liga Marplatense de Fútbol continuará este sábado 24 de octubre con los octavos de final del Torneo Clausura “Cacho Méndez”, por la Copa “Carlos de los Reyes”, en las categorías Primera y Sexta División. La jornada tendrá actividad en ocho escenarios de la ciudad, con los partidos de Sexta programados para las 13 y los de Primera para las 16.

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Al igual que ocurrió en los 16avos de final, los equipos que actúen como locales contarán con la ventaja deportiva. Esto significa que, si al finalizar el tiempo reglamentario el encuentro termina empatado, avanzará a los cuartos de final el conjunto mejor ubicado en la tabla general, sin necesidad de recurrir a los penales.

La programación completa

Cancha de Kimberley

13hs: Kimberley vs. Alvarado (Sexta).

16hs: Kimberley vs. San Isidro (Primera). Árbitros: Mella, Rua y Agudo.

Cancha de General Urquiza

13hs: Banfield vs. Al Ver Verás (Sexta).

16hs: Racing vs. Banfield (Primera). Árbitros: Funes, Luxen y S. Ruíz Díaz.

Cancha de Independiente

13hs: Independiente vs. Banco Provincia (Sexta).

16hs: Independiente vs. Boca (Primera). Árbitros: Contreras, Ghiglione y Brizuela.

Cancha de San Lorenzo

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13hs: Cadetes vs. San Isidro (Sexta).

16hs: Cadetes vs. Once Unidos (Primera). Árbitros: Llona, Chabert y Romero.

Cancha de Quilmes

13hs: Quilmes vs. Chapadmalal (Sexta).

16hs: Quilmes vs. Círculo (Primera). Árbitros: Narváez, Sampietro y Arrendazzi.

Cancha de River

13hs: Círculo vs. General Urquiza (Sexta).

16hs: River vs. El Cañón (Primera). Árbitros: Miranda, Patetta y Ferreyra.

Cancha de Nación

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13: Deportivo Norte vs. Talleres (Sexta).

16: San José vs. Deportivo Norte (Primera). Árbitros: Mustafá, Baquero y Zagaglia.

Cancha de Mar del Plata