Francisco Cerúndolo continúa firme en el ATP 250 de Bruselas. El argentino derrotó al francés Clement Chidekh por 6-2 y 6-4, en una hora y 16 minutos de juego, y se clasificó a las semifinales del certamen belga, que se disputa sobre superficie dura.

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El número uno argentino mostró solidez durante todo el encuentro y dominó con su servicio y sus golpes desde el fondo de la cancha. Registró 25 tiros ganadores y siete aces, además de no conceder oportunidades de quiebre a su rival.

Con este resultado, Cerúndolo alcanzó su cuarta semifinal de la temporada y buscará dar un paso más para meterse en la definición del torneo. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el neerlandés Tallon Griekspoor y el checo Jiri Lehecka.

El tenista argentino también apunta a conseguir su primera final de la temporada sobre canchas duras en el circuito ATP. Su actuación en Bruselas le permite seguir sumando puntos y mejorar su posición en el ranking mundial en vivo, donde se ubica en el puesto 19, con la posibilidad de trepar hasta el 17 si se consagra campeón.

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