Estudiantes de La Plata dio el golpe en el Maracaná, eliminó a Flamengo por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores. El conjunto argentino resistió con diez jugadores durante gran parte del segundo tiempo y encontró en el arquero uruguayo Fernando Muslera a su principal héroe para sellar el pase al partido decisivo.

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El equipo platense mostró personalidad desde el inicio y generó las situaciones más claras de la primera etapa. Agustín Rossi respondió ante un remate de Marcos Rojo y luego tuvo intervención en una acción de Baltasar Rodríguez que terminó en el palo. Flamengo también contó con una oportunidad a través de Pedro, aunque su definición se fue desviada.

El encuentro cambió a los cuatro minutos del complemento, cuando Rodríguez recibió la segunda tarjeta amarilla por sujetar a Samuel Lino. Con un jugador menos, Estudiantes debió replegarse y aguantar los ataques del conjunto brasileño. En ese tramo, Muslera fue fundamental para sostener el empate, especialmente con una gran intervención ante un cabezazo de Gonzalo Plata.

La definición desde los doce pasos tuvo al arquero uruguayo como protagonista absoluto: atajó tres penales en la tanda, además de sumar tres intervenciones durante el tiempo reglamentario. Muslera les detuvo los remates a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Del lado del Pincha, José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron, mientras que Edwuin Cetré falló su ejecución tras tener que repetirla.

NÉSTOR FERNANDO MUSLERA MICOL. QUE NO NI NO🧤 https://t.co/A5d31C60m3 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 23, 2026

Con la clasificación asegurada, Estudiantes disputará su sexta final de la Copa Libertadores. El equipo argentino se enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, con la ilusión de conquistar su quinta Copa.

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Las finales de Estudiantes en la Libertadores

1968: campeón ante Palmeiras.

campeón ante Palmeiras. 1969: campeón ante Nacional.

campeón ante Nacional. 1970: campeón ante Peñarol.

campeón ante Peñarol. 1971: subcampeón ante Nacional.

subcampeón ante Nacional. 2009: campeón ante Cruzeiro.

campeón ante Cruzeiro. 2026: disputará la final ante Palmeiras.

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