Lionel Messi se prepara para vivir días especiales en Oviedo, España, donde participará de las actividades vinculadas con los Premios Princesa de Asturias. El futbolista argentino será protagonista de una agenda que incluye encuentros con estudiantes, una cena oficial con los Reyes de España y la recepción de los premiados.

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Según la agenda difundida por el diario Marca, el jueves está previsto que Messi llegue alrededor de las 12 al Hotel Reconquista, donde saludará al público presente junto a la presidenta de la Fundación. Por la tarde, cerca de las 17.30, participará de un encuentro con la comunidad estudiantil, académica y el público en general en el Palacio de los Deportes.

La jornada continuará por la noche con una cena oficial junto a los Reyes de España y los demás galardonados. El viernes, a las 11.40, se realizará la recepción real en el Hotel Reconquista, donde los premiados recibirán las Medallas de Asturias y participarán de una fotografía grupal. La princesa Leonor también les entregará un pin conmemorativo.

Un reconocimiento que trasciende el fútbol

🥹❤️ Lionel Messi, sobre lo que significa recibir el Premio Princesa de Asturias y el valor que le daba su papá: "Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, MI PADRE ESTABA MUY ILUSIONADO CON ESTE PREMIO. Sabíamos que sería difícil estar por los partidos que tenía, pero él INSISTIÓ MUCHO PARA QUE VINIÉRAMOS aquí estos días y recibiera el premio. Este premio va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional. La verdad que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando." https://t.co/9QEYlF0j5E — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 22, 2026

Messi expresó su alegría por recibir esta distinción y destacó especialmente la emoción de su padre, quien insistió en que viajara a España para participar de la ceremonia, a pesar de las dificultades que suponía compatibilizar la agenda con sus compromisos deportivos.

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El argentino también valoró el significado del premio más allá de sus logros dentro de la cancha. Para el capitán campeón del mundo, el reconocimiento representa una distinción que excede su carrera profesional y refleja el impacto que construyó a lo largo de los años.

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