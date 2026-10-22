Franco Colapinto protagonizó una escena diferente durante la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Lejos de los monoplazas y la actividad en pista, el argentino disfrutó de un paseo a caballo en un rancho de Austin, una experiencia que Alpine compartió en sus redes sociales y que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

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Con sombrero y al estilo texano, el piloto de 23 años mostró su faceta más distendida y presentó a Smoke, su compañero de aventura. Las imágenes y los videos difundidos por la escudería generaron repercusión entre los seguidores, que destacaron su vínculo con las tradiciones del campo. Entre los comentarios, una frase se robó la atención: “El gaucho salvaje”.

La actividad fue parte de la previa de un fin de semana importante para Colapinto, que volverá a subirse al Alpine para afrontar la 18.ª fecha del calendario de la temporada 2026.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, donde el argentino buscará aprovechar una nueva oportunidad para destacarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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Meanwhile, back at the ranch 🏜️ https://t.co/c4u34zCwR9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 21, 2026

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