Palmeiras se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026. Pese a caer por 1-0 ante Fluminense en el partido de vuelta de las semifinales, el equipo dirigido por Abel Ferreira se impuso 5-3 en la definición por penales y selló su clasificación a la final, luego de ganar 2-1 en la ida disputada en el Maracaná.

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Hércules marcó el único gol del encuentro para Fluminense, que necesitaba ganar para revertir la serie. Sin embargo, el Verdao logró sostener la igualdad en el resultado global y encontró en los penales el camino hacia una nueva definición continental. El arquero Carlos Miguel fue clave al detener uno de los remates de la tanda.

De esta manera, Palmeiras jugará la final el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes y Flamengo.

El conjunto brasileño buscará conquistar su cuarta Copa Libertadores y volver a levantar el trofeo después de su última consagración en 2021. Con Abel Ferreira al mando, alcanzó su cuarta final del certamen en siete temporadas: fue campeón en 2020 y 2021, llegó a semifinales en 2022 y 2023, quedó eliminado en octavos de final en 2024 y fue subcampeón en 2025.

Además, el equipo cuenta con tres futbolistas argentinos que estarán presentes en la definición: Agustín Giay, José Manuel López y Alexander Barboza, según la información proporcionada.

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