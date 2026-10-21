Tras varias semanas de especulaciones, Lionel Scaloni renovará su vínculo con la Selección Argentina hasta el 2030. El nuevo contrato continuará con el formato anterior: dos años hasta la Copa América 2028, y renovación automática con acuerdo de partes hasta el Mundial 2030.

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Luego del partido con Benín en el Monumental, las dos partes se sentaron a trabajar en el trazo fino, como el monto económico y el modelo de planificación para el vínculo.

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El ciclo de Scaloni tiene 107 encuentros disputados desde 2018 (79 victorias, 18 empates y 10 derrotas). Números que le permitieron ser bicampeón de la Copa América, y ganar la Finalissima y el Mundial 2022.

Con la firma puesta, el entrenador ahora se enfoca en lo que viene para la Albiceleste. Tras la cancelación de la gira por Asia, la AFA afrontará dos encuentros en el país. El primero será el 13 de noviembre ante Uruguay en La Bombonera y segundo compromiso de la ventana internacional será ante Costa Rica en Córdoba el próximo 17 de noviembre.

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