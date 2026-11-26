Messi estará en la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera
El capitán de la Selección Argentina será una de las figuras del partido homenaje al Apache, que se realizará el próximo 20 de diciembre en la cancha de Boca. También confirmaron su presencia Riquelme, Agüero, Palermo y varias estrellas internacionales.
Lionel Messi estará presente en la despedida de Carlos Tevez, que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. El capitán argentino será uno de los grandes protagonistas de una jornada que reunirá a figuras del fútbol nacional e internacional.
Messi y Tevez compartieron la camiseta de la Selección Argentina en distintos ciclos y disputaron cinco grandes torneos juntos: los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, y las Copas América de 2007, 2011 y 2015.
Entre los invitados confirmados también aparecen Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, el inglés Rio Ferdinand y el italiano Gianluigi Buffon. La convocatoria promete reunir a compañeros, amigos y referentes que compartieron distintos momentos de la carrera del exdelantero.
Además del partido homenaje, Tevez adelantó que su intención es organizar diferentes actividades durante los tres o cuatro días previos al evento. La idea es que los invitados puedan recorrer distintos lugares de Argentina y llevarse un recuerdo del país.
Uno de los puntos especiales del recorrido será Fuerte Apache, el barrio de Ciudadela donde nació y creció el exfutbolista.