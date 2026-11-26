Lionel Messi estará presente en la despedida de Carlos Tevez, que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. El capitán argentino será uno de los grandes protagonistas de una jornada que reunirá a figuras del fútbol nacional e internacional.

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Messi y Tevez compartieron la camiseta de la Selección Argentina en distintos ciclos y disputaron cinco grandes torneos juntos: los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, y las Copas América de 2007, 2011 y 2015.

Entre los invitados confirmados también aparecen Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, el inglés Rio Ferdinand y el italiano Gianluigi Buffon. La convocatoria promete reunir a compañeros, amigos y referentes que compartieron distintos momentos de la carrera del exdelantero.

Además del partido homenaje, Tevez adelantó que su intención es organizar diferentes actividades durante los tres o cuatro días previos al evento. La idea es que los invitados puedan recorrer distintos lugares de Argentina y llevarse un recuerdo del país.

Uno de los puntos especiales del recorrido será Fuerte Apache, el barrio de Ciudadela donde nació y creció el exfutbolista.

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"VOY A LLEVAR A LOS JUGADORES INVITADOS A FUERTE APACHE" 🗣️ Carlos Tevez pasó por Estudio Fútbol en la previa a su despedida y reveló que jugará un partido en el barrio donde creció junto a los invitados: "QUE SEPAN DE DÓNDE SALÍ". https://t.co/juu8GCBMN0 — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

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