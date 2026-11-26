Solana Sierra quedó eliminada del Argentina Open
La tenista marplatense perdió ante la francesa Carole Monnet por 6-4 y 6-3 y se despidió en los octavos de final del WTA 125 de Buenos Aires. Era la primera preclasificada y una de las principales candidatas al título.
Solana Sierra no pudo continuar su camino en el IEB+ Argentina Open WTA 125. La marplatense, ubicada en el puesto 106 del ranking mundial, cayó este jueves ante la francesa Carole Monnet (224°) por 6-4 y 6-3, en una hora y 30 minutos de juego, y quedó eliminada en los octavos de final.
La tenista argentina llegaba al certamen como primera preclasificada y máxima favorita al título, por lo que la derrota significó un resultado inesperado en el torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Tenis Club Argentino, en Palermo.
De esta manera, Sierra no pudo aprovechar su condición de candidata para avanzar a los cuartos de final y cerró su participación en el certamen porteño.
Por otra parte, Julia Riera fue la otra representante argentina de la jornada y consiguió su clasificación a cuartos de final tras vencer a la turca Ipek Oz por 5-7, 6-3 y 6-2.