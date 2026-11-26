El seleccionado argentino afrontará este jueves un compromiso importante frente a Bahamas, por una nueva fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de básquet 2027. El partido comenzará a las 21.40 en el Polideportivo Diego Armando Maradona de Zárate.

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Argentina llega a esta quinta ventana clasificatoria con seis victorias y dos derrotas, ubicada en el tercer puesto del Grupo F, con 14 puntos. Bahamas, por su parte, ocupa la cuarta posición con cuatro triunfos y cuatro caídas, por lo que el cruce será importante para las aspiraciones de ambos equipos.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni tendrá algunas ausencias importantes, entre ellas Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro y Gabriel Deck. En ese contexto, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino y José Vildoza aparecen entre los jugadores que deberán asumir un mayor protagonismo.

Después del encuentro ante Bahamas, la Selección volverá a presentarse el domingo 29 de noviembre, también como local, frente a Canadá, desde las 18.10. Serán dos compromisos fundamentales para acercarse al objetivo de regresar a una Copa del Mundo, luego de quedar afuera de la edición de 2023.

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