La organización de la Copa Argentina confirmó el escenario para la final entre Boca Juniors y Platense. Luego de que se descartara la posibilidad de jugar en Rosario, Santiago del Estero fue elegida como sede del encuentro decisivo, que tendrá lugar en el estadio Único Madre de Ciudades.

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El partido se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20, en un cruce que definirá al campeón de la competencia nacional. Ambos equipos buscarán cerrar la temporada con una nueva consagración y sumar un título a sus respectivas historias.

Boca consiguió su lugar en la final después de golear 3-0 a Banfield en las semifinales, mientras que Platense eliminó a Atlético Tucumán por 5-4 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

La organización de la Copa Argentina confirmó el escenario para la final entre Boca Juniors y Platense. Luego de que se descartara la posibilidad de jugar en Rosario, Santiago del Estero fue elegida como sede del encuentro decisivo, que tendrá lugar en el estadio Único Madre de Ciudades. El partido se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20, en un cruce que definirá al campeón de la competencia nacional. Ambos equipos buscarán cerrar la temporada con una nueva consagración y sumar un título a sus respectivas historias. Boca consiguió su lugar en la final después de golear 3-0 a Banfield en las semifinales, mientras que Platense eliminó a Atlético Tucumán por 5-4 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario. El Xeneize disputará su cuarta final de Copa Argentina desde el regreso del certamen en 2011 y buscará volver a levantar el trofeo. Por su parte, el conjunto de Vicente López tendrá la oportunidad de conquistar la competencia por primera vez. De esta manera, el Madre de Ciudades será el escenario de una definición que enfrentará a dos equipos con objetivos históricos y que pondrá en juego uno de los títulos nacionales de la temporada.

El Xeneize disputará su cuarta final de Copa Argentina desde el regreso del certamen en 2011 y buscará volver a levantar el trofeo. Por su parte, el conjunto de Vicente López tendrá la oportunidad de conquistar la competencia por primera vez.

De esta manera, el Madre de Ciudades será el escenario de una definición que enfrentará a dos equipos con objetivos históricos y que pondrá en juego uno de los títulos nacionales de la temporada.

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