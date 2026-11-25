La Selección argentina de básquet recibió una noticia negativa en la previa de una ventana clave de las Eliminatorias: Facundo Campazzo no estará disponible para los encuentros ante Bahamas y Canadá. El base del Real Madrid continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral izquierdo y no llegó en condiciones para sumarse al equipo nacional.

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El cordobés sufrió la lesión el 1 de noviembre, durante el partido frente a San Pablo Burgos por la Liga Endesa. En aquella oportunidad debió abandonar la cancha en el tercer cuarto y, desde entonces, no volvió a disputar un encuentro oficial. Su recuperación también le impidió estar presente en el compromiso del Real Madrid ante Zalgiris por la Euroliga.

La ausencia de Campazzo representa una baja importante para el entrenador Pablo Prigioni, que tampoco podrá contar con Gabriel Deck. El alero santiagueño fue operado del hombro izquierdo y su regreso a las canchas está previsto para 2027.

Ante este panorama, el cuerpo técnico deberá reorganizar sus opciones para la conducción del equipo. Entre los nombres disponibles aparecen Nicolás Laprovittola, Luca Vildoza, José Vildoza, Juan Ignacio Marcos y Franco Baralle, dentro de una preselección de 24 jugadores.

Los partidos de Argentina en Zárate

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El seleccionado nacional disputará sus dos compromisos como local en el Espacio DAM de Zárate. El primero será este jueves 26 de noviembre, desde las 21.40, frente a Bahamas. Luego, el domingo 29, enfrentará a Canadá a partir de las 18.10. Ambos encuentros podrán verse por TyC Sports y DSports.

Argentina llega a esta quinta ventana con seis victorias y dos derrotas, ubicada en el tercer puesto del Grupo F, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2). Dos triunfos en esta instancia le permitirían asegurar su clasificación al Mundial de Qatar 2027.

La Selección busca regresar a una Copa del Mundo después de su ausencia en la edición de 2023, tras haber sido subcampeona en China 2019

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