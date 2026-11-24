El Club Atlético Quilmes de Mar del Plata informó hoy la rescisión de común acuerdo y con efecto inmediato del vínculo contractual con el jugador Manuel Alonso, tras una semana marcada por el malestar de los simpatizantes a raíz de la derrota sufrida ante Racing de Avellaneda.

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La caída frente al conjunto de Avellaneda dejó un clima tenso en la institución de Luro y Guido, donde el perimetral quedó entre los principales apuntados por la reprobación del público en la noche del último jueves.

Con esta desvinculación, Quilmes pierde una ficha mayor sin tener definido aún qué posición buscará cubrir. El margen de maniobra es acotado: el reglamento habilita hasta tres cambios de jugadores por temporada, el club ya concretó uno, la incorporación del mexicano Manny Hernández en lugar de Federico Elías, y con la salida de Alonso consuma el segundo, por lo que solo le restará una variante disponible.

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El escenario se presenta exigente en lo inmediato, con el próximo compromiso frente a Deportivo Viedma, líder de la Conferencia Sur, en un contexto de escasa paciencia entre los hinchas tras los últimos tropiezos.

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