La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, tal como estaba programado inicialmente. Pese a las versiones que indicaban una posible modificación del calendario, la organización decidió sostener la fecha establecida.

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La decisión también contempla mantener el compromiso que Boca tiene previsto para este miércoles 25 de noviembre frente a Independiente Rivadavia, desde las 21, en La Bombonera.

De esta manera, el conjunto de la Ribera afrontará primero su compromiso por el torneo local y luego tendrá una semana para preparar la definición ante Platense, que buscará quedarse con el título.

Por el momento, resta conocer dónde se disputará la final. La sede del encuentro será anunciada en las próximas horas.

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