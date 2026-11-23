Balcarce: El Museo Fangio celebró sus 40 años y un bicampeón de Fórmula 1 estuvo presente
Se trata del brasileño Emerson Fittipaldi campeón en 1972 y 1974 y a su vez gran admirador de Juan Manuel Fangio.
Un 22 de noviembre de 1986 abrió por primera vez sus puerta el Museo Fangio de Balcarce, una muestra única repleta de historia del automovilismo. Este domingo el museo cumplió 40 años y lo festejó con una figura ilustre del automovilismo mundial, el brasileño Emerson Fittipaldi bicampeón de Fórmula 1 en 1972 (con Lotus) y 1974 (McLaren).
La celebración tuvo como uno de sus momentos más emotivos el tradicional apagado de las velas. Y el propio Fittipaldi se sumó a esto junto con los directivos de la Fundación Museo Fangio.
El piloto de Brasil, quien fuera el primero de su país en ser campeón antes de Nelson Piquet y Ayrton Senna, otros de los grandes ídolos del automovilismo brasileño, siempre tuvo al nacido en Balcarce como su referente y en los actos por el centenario de su nacimiento, expresó: "Fangio es un mito y probablemente el piloto más completo de la historia de la Fórmula 1. No sólo por sus títulos, sino por cómo los ganó y la forma en que se comportaba como deportista y caballero. Es una referencia para todas las generaciones".
Los 40 años del Museo vuelven a poner en primer plano la figura del quíntuple campeón mundial y también la jerarquía del lugar que lo honra.