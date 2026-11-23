Un 22 de noviembre de 1986 abrió por primera vez sus puerta el Museo Fangio de Balcarce, una muestra única repleta de historia del automovilismo. Este domingo el museo cumplió 40 años y lo festejó con una figura ilustre del automovilismo mundial, el brasileño Emerson Fittipaldi bicampeón de Fórmula 1 en 1972 (con Lotus) y 1974 (McLaren).

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La celebración tuvo como uno de sus momentos más emotivos el tradicional apagado de las velas. Y el propio Fittipaldi se sumó a esto junto con los directivos de la Fundación Museo Fangio.

El piloto de Brasil, quien fuera el primero de su país en ser campeón antes de Nelson Piquet y Ayrton Senna, otros de los grandes ídolos del automovilismo brasileño, siempre tuvo al nacido en Balcarce como su referente y en los actos por el centenario de su nacimiento, expresó: "Fangio es un mito y probablemente el piloto más completo de la historia de la Fórmula 1. No sólo por sus títulos, sino por cómo los ganó y la forma en que se comportaba como deportista y caballero. Es una referencia para todas las generaciones".

Los 40 años del Museo vuelven a poner en primer plano la figura del quíntuple campeón mundial y también la jerarquía del lugar que lo honra.

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