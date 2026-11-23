El tenis femenino internacional tendrá una nueva cita en Buenos Aires. Desde este lunes 23 y hasta el domingo 29 de noviembre, el Tenis Club Argentino, ubicado en el barrio porteño de Palermo, será escenario del IEB+ Argentina Open WTA 125, que reunirá a jugadoras de distintos países en busca del título y de puntos para el ranking mundial.

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El cuadro principal contará con 32 tenistas en singles y ocho parejas en dobles. Entre las representantes argentinas se destacan Solana Sierra, Julia Riera, Nadia Podoroska, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, entre otras.

En la previa del comienzo de la competencia, varias de las figuras nacionales ya comenzaron a prepararse en las instalaciones del club. Durante la jornada del domingo, Solana Sierra, Nadia Podoroska y Lourdes Carlé realizaron entrenamientos en el Tenis Club Argentino.

El certamen repartirá 115.000 dólares en premios y otorgará 125 puntos para el ranking WTA a la campeona de singles.

Una competencia que recuperó su lugar en Argentina

El Argentina Open WTA 125 regresó al calendario del tenis internacional en 2021, después de 34 años sin un torneo femenino de esta categoría en el país. Aquella temporada marcó el retorno de la competencia y esta edición de 2026 será la sexta que se dispute en Buenos Aires.

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Palermo volverá a recibir durante una semana a algunas de las principales figuras del circuito femenino, con presencia argentina y la expectativa de que las tenistas locales puedan ser protagonistas ante su público.

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