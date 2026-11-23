Mar del Plata Club volvió a festejar en el hockey marplatense. El equipo de Santa Celina se consagró campeón del Torneo Nivelación A tras vencer por 1 a 0 a Banco Provincia en la final de la competencia organizada por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey.

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En un encuentro disputado y cargado de emociones, el conjunto dirigido por Carlos Muñoz encontró la diferencia a los 23 minutos del primer tiempo. Agustina Fernández Fantini convirtió de córner corto y marcó el único tanto de la final, que terminó siendo decisivo para quedarse con el título. Mar del Plata Club llegó a la definición después de finalizar en el cuarto puesto del Top 1A, con un registro de siete victorias, dos empates y cinco derrotas.

De esta manera, la institución de Santa Celina volvió a celebrar en la máxima categoría del hockey local. En la temporada pasada, la Primera División también había conseguido el campeonato, en aquella oportunidad tras superar a Sporting por 4 a 2 en la final.

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