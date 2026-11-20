Kevin Vallejos tendrá este sábado una de las pruebas más importantes desde su llegada a la UFC. El marplatense enfrentará al estadounidense Aljamain Sterling, excampeón de peso gallo, en el combate coestelar del UFC Fight Night 294, que se desarrollará en Doha, Qatar.

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En la previa del enfrentamiento, el argentino se mostró confiado y dejó en claro que buscará una victoria contundente. "Mi predicción es clara. Yo con la mano en alto y él todavía dormido", expresó Vallejos, quien aseguró que está preparado para dar un nuevo golpe en la compañía.

Además, el peleador de Mar del Plata destacó lo que significaría superar a un rival de semejante trayectoria: "Vencer a un excampeón como Aljamain Sterling definitivamente me pone en la conversación de los próximos aspirantes al título".

Vallejos también manifestó su deseo de sorprender nuevamente dentro de la UFC y demostrar que, pese a su juventud, tiene las condiciones para competir con los nombres más importantes de la categoría. "Cuando gane, quiero que las redes sociales digan que el chico lo volvió a hacer, que le calló la boca a otro que piensa que soy un chico joven sin experiencia", afirmó.

Kevin Vallejos says he's going to put Aljamain Sterling to sleep and take the title shot from him 💤 Vallejos: "My prediction is clear. My hand up and him still asleep." "When I win, I want social media to say the kid did it again, that he shut someone else's mouth who thinks I'm a young guy with no experience." "Beating a former champion like Aljamain Sterling definitely puts me on the table with the next title contenders." 🎥 via Kevin Vallejos on Instagram #UFC — The Combat Sport Poll Guy (@PollGuyUFC) November 19, 2026

El pesaje y los detalles de la pelea

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Ambos protagonistas cumplieron con el pesaje oficial y marcaron las 145 libras (65,8 kilos), por lo que el combate quedó confirmado para este sábado.

145 libras cumplidas para Kevin Vallejos 🇦🇷 ESTELARES 1pm ET 🇺🇸 / 12pm 🇲🇽 / 3pm 🇦🇷 / 7pm 🇪🇸⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ PRELIMS 10am ET 🇺🇸 / 9am 🇲🇽 / 12pm 🇦🇷 / 4pm 🇪🇸⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ #UFCQatar | Sáb. 21 de noviembre https://t.co/lgojssEeC1 — UFC Español (@UFCEspanol) November 20, 2026

El evento tendrá lugar en Doha y contará con el marplatense como uno de los protagonistas de la cartelera principal. Las peleas estelares comenzarán a las 15 (hora argentina), mientras que las preliminares arrancarán a las 12.

Para Vallejos será una oportunidad de enorme importancia: enfrente tendrá a un excampeón de UFC y una victoria podría acercarlo a la pelea por el cinturón de peso pluma.