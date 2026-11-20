La Selección Argentina finalizó el año en el segundo lugar del ranking FIFA, reafirmando su presencia entre los mejores equipos del fútbol mundial. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni quedó como escolta de España, que lidera la clasificación, mientras que Francia completó el podio.

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La Albiceleste acumuló 1966,13 puntos y se ubicó por encima de Inglaterra, Marruecos y Portugal, entre otras selecciones. De esta manera, cerró otro año en los primeros puestos del escalafón internacional.

La próxima actualización del ranking FIFA llegará en 2027, por lo que Argentina mantendrá el segundo lugar hasta entonces.

El top 10 del ranking FIFA:

España – 2004,48 puntos. Ads Argentina – 1966,13. Francia – 1950,82. Inglaterra – 1938,90. Ads Marruecos – 1809,37. Portugal – 1801,28. Brasil – 1800,91. Bélgica – 1790,37. Países Bajos – 1774,06. Colombia – 1735,90.