Argentina comenzó con una derrota su participación en el Mundial Sub 17 de Qatar. El seleccionado dirigido por Diego Placente cayó 2-0 ante Australia en el Aspire Zone de Al Rayyan, en un encuentro en el que no pudo capitalizar sus oportunidades, especialmente durante la primera mitad.

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Los goles llegaron en el complemento. Primero, Álvaro Güich convirtió en contra y puso en ventaja al conjunto australiano. Luego, Akol Akon amplió la diferencia para sellar el resultado.

El equipo argentino tendrá rápida revancha y buscará recuperarse el próximo domingo 22 de noviembre, cuando enfrente a Mozambique desde las 12.30. El cierre de la fase de grupos será el miércoles 25, en el mismo horario, ante Dinamarca.

El formato del Mundial

La competencia reúne a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de allí, comenzará la etapa de eliminación directa.

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Los partidos se disputan en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, mientras que la final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

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