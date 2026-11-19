Quilmes de Mar del Plata recibirá este jueves a Racing Club de Avellaneda desde las 21.30 en el estadio José Martínez, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Estévez y Alejandro Trías y se podrá ver a través de Basket TV.

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El equipo marplatense llega en un buen momento luego de conseguir su primera victoria como visitante en la temporada. En el cierre de su gira santafesina, derrotó a Provincial en Rosario y dejó su registro en tres triunfos y cuatro derrotas. Ahora, volverá a jugar ante su gente para afrontar dos compromisos consecutivos en casa, con el objetivo de encontrar regularidad.

Una de las novedades para el Cervecero pasa por la posible vuelta de Manuel Alonso, quien no estuvo presente en el último encuentro en Rosario y podría estar nuevamente a disposición. Además, Rafael Alberto Rodrigues tuvo una participación más activa en el triunfo ante Provincial, mientras que Leonel Luna continúa aportando soluciones desde el banco. Por su parte, Bryce Beamer buscará aprovechar la localía, una condición en la que ha mostrado su mejor versión.

Del otro lado estará Racing, que llega con dos derrotas consecutivas. La última fue frente a Unión, en un partidazo que marcó el inicio de su gira por Mar del Plata, que finalizará esta noche en el José Martínez.

La Academia cuenta con un plantel con variantes ofensivas, buen lanzamiento exterior, intensidad defensiva y velocidad para correr la cancha. Entre sus principales nombres aparecen el base Mariano Fernández Gago, los perimetrales Tiago López Estela, Rafael Rosende y Luciano Silva, y Matías Núñez como referencia en el juego interior.

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Después de este compromiso, Quilmes, intentará aprovechar su localía para sumar otro triunfo y consolidar la recuperación.

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