Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, una competencia que representa un desafío diferente para los equipos por las características del trazado y las bajas temperaturas. El frío será uno de los factores a tener en cuenta, ya que se esperan registros de entre 4 y 6 grados durante la actividad.

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En la previa, el argentino destacó las particularidades del circuito y las posibilidades que puede ofrecerles a las escuderías de la zona media. “Es una carrera bastante única, diferente al resto de todo lo que aprendimos durante el año. Siempre da oportunidades nuevas, opciones de intentar algo mejor. Ojalá tener un buen finde”.

La actividad comenzará este jueves con la Práctica Libre 1, desde las 21.30 (hora argentina). El viernes se disputarán la segunda sesión, a la 1, y la tercera práctica, a las 21.30. La clasificación será el sábado a la 1, mientras que el Gran Premio, pactado a 50 vueltas, se correrá el domingo a la misma hora.

Colapinto llega a Las Vegas después de finalizar 13° en Brasil y buscará volver a la zona de puntos con Alpine.

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