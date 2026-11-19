El Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio se prepara para vivir un fin de semana especial con motivo de sus 40 años. Uno de los grandes protagonistas será Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial de Fórmula 1, quien llegará a Balcarce para participar de los festejos centrales del sábado 21 de noviembre.

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El histórico piloto brasileño ya se encuentra en Buenos Aires, donde ya visitó al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa una etapa avanzada de obras con vistas a recibir al MotoGP en 2027. Además, este jueves a las 11 brindará una conferencia de prensa en el Automóvil Club Argentino.

La agenda del aniversario comenzará el viernes 20, a las 12.30, con la inauguración de un mural dedicado a Juan Manuel Fangio, realizado por Nicolás Lahitte. El sábado tendrá lugar la celebración central, con la presencia de Fittipaldi y distintas figuras del automovilismo.

Uno de los grandes atractivos llegará el domingo 22, cuando se inaugure un nuevo espacio permanente de 500 metros cuadrados dedicado a la historia de la Fórmula 1. La exposición contará con dos autos originales: un McLaren MP4/3B, utilizado en el desarrollo de los vehículos de Ayrton Senna y Alain Prost entre 1987 y 1988, y un Renault Turbo RE30C, que condujo Prost en el Gran Premio de Brasil de 1983.

La muestra también incluirá cascos, indumentaria histórica, pantallas y sectores especiales dedicados a Fangio, Senna y Franco Colapinto. Todas las propuestas estarán incluidas en la entrada general, sin costo adicional.

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Horarios especiales: el Museo permanecerá cerrado el sábado 21 por los preparativos y abrirá el domingo 22, día de su 40° aniversario, de 14 a 18.

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