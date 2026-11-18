Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían tener un nuevo formato y pasar a denominarse Liga de Naciones CONMEBOL. La propuesta sería tratada en la próxima reunión del Consejo del organismo, prevista para este viernes en Barranquilla, y contemplaría que las diez selecciones compitan por un título a lo largo de las 18 fechas.

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La iniciativa surgiría porque Argentina, Uruguay y Paraguay tendrían asegurada su clasificación al Mundial 2030 por ser países anfitriones. De esta manera, el objetivo sería que los tres seleccionados continuaran disputando partidos oficiales y mantuvieran la competitividad durante el proceso clasificatorio.

Todavía restaría definir si el certamen tendría un sistema de ascensos y descensos, similar al de la UEFA Nations League, y si contaría con una instancia final bajo el formato de Final Four. Además, la cantidad de selecciones que obtendrían su boleto al Mundial dependería de si prosperara el pedido de ampliar la Copa del Mundo a 64 participantes.

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