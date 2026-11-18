Argentina cerró su calendario 2026 con una contundente victoria por 7-0 frente a Costa Rica en Córdoba. Después de la derrota ante Uruguay en la Bombonera, el equipo de Lionel Scaloni se recuperó con una goleada y puso punto final a un año en el que volvió a ser protagonista a nivel mundial, tras alcanzar su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo y quedarse con el subcampeonato frente a España.

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En total, la Albiceleste disputó 17 encuentros, con un balance de 15 victorias y dos derrotas. Además, convirtió 53 goles y recibió apenas 11. Lionel Messi fue el máximo goleador del año, con 11 tantos, y también lideró la tabla de asistencias, con seis. Detrás suyo quedaron Lautaro Martínez y Nico Paz, ambos con seis conquistas.

Por su parte, Alexis Mac Allister fue el futbolista con más presencias, con 17 partidos, seguido por Enzo Fernández y Julián Álvarez, con 15 cada uno. El delantero del Atlético de Madrid también tuvo una noche especial en Córdoba: con su doblete ante Costa Rica alcanzó los 19 goles con la camiseta argentina y superó a figuras históricas como Juan Román Riquelme y Ariel Ortega, ambos con 17.

De esta manera, la Araña quedó a un tanto de alcanzar los 20 goles de Mario Alberto Kempes en la tabla histórica de goleadores de la Selección.

En la goleada ante Costa Rica, Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron por duplicado, mientras que Alexis Mac Allister completó el resultado.