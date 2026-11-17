Unión recibirá este martes a Racing de Avellaneda por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21.30, en el estadio José Martínez, el equipo marplatense buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas que lo dejó con un récord de una victoria y cuatro caídas, en el anteúltimo puesto de la Conferencia Sur. Será una nueva presentación de Bautista Mendiola, quien debutó como entrenador principal en la caída 99-95 ante Villa Mitre.

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Mientras intenta mejorar su presente, Unión espera por la incorporación del base panameño Guillermo Navarro, quien quedó libre de Municipal Puente Alto de Chile. Sin embargo, el jugador se sumará este jueves a la selección de Panamá para disputar la próxima ventana FIBA y se perderá los cuatro partidos posteriores a Racing. Su disponibilidad se estima para la gira por Entre Ríos, que comenzará el 9 de diciembre.

Por su parte, Racing llega con dos triunfos y dos derrotas, luego de perder ante Gimnasia de La Plata, en lo que fue su primera caída como local en la temporada. El equipo de Juan Pablo Boadaz cuenta con internos como Rafael Rosende y Matías Núñez, mientras que el marplatense Matías Carneglia, exjugador de Unión, estuvo ausente en el último encuentro y tiene su presencia en duda.

En cuanto a los números, Juan Esteban De la Fuente es la principal referencia ofensiva de Unión: viene de convertir 39 puntos ante Villa Mitre y promedia 22,8 por encuentro. El equipo marplatense registra una media de 71,6 tantos a favor y es la sexta mejor defensa de la Conferencia Sur, con 77,6 puntos recibidos por partido.

Por su parte, Racing ocupa el puesto 11, con dos victorias en cuatro presentaciones, y se destaca por su poder ofensivo: es la segunda mejor ofensiva del torneo, con un promedio de 84 puntos por juego. Entre sus principales anotadores aparece el marplatense Matías Carneglia, con 16 tantos de media, quien tuvo un paso importante por Unión, donde integró el plantel campeón de la Liga Federal 2022/2023 y disputó las primeras tres temporadas en la Liga Argentina.

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El partido comenzará a las 21.30, tendrá el arbitraje de José Domínguez y Martín Pietromónaco y se podrá ver por Basket TV.

Probable formación de Unión: Joaquín Cabrera, Esteban Corrotto o Mika Montoya, Juan Esteban De la Fuente, Patricio Piñero y Eric Kibi. DT: Bautista Mendiola.

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