La Liga Marplatense de Fútbol confirmó los escenarios y horarios de las finales que se disputarán el próximo sábado 21 de noviembre. La principal atención estará puesta en la Súper Final de Primera División, que tendrá como protagonistas a Quilmes y Atlético Mar del Plata, dos equipos que volverán a encontrarse en una definición anual.

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El primer partido se jugará desde las 16 en el estadio Juan Montoya de San Lorenzo. Además, a partir de las 14.30, habrá un encuentro preliminar entre las categorías 2015 de ambas instituciones, que disputarán dos tiempos de 20 minutos cada uno. La serie se completará el sábado 28 de noviembre, cuando se dispute la revancha.

La elección de San Lorenzo se dio luego de que no prosperara la intención de utilizar el estadio José María Minella, debido al inicio de las obras de remodelación. La Liga volvió a confiar en el club que había tenido a su cargo la organización de la final del Clausura.

El enfrentamiento entre Quilmes y Atlético Mar del Plata tendrá, además, un antecedente reciente. En la final anual de 2025, ambos equipos igualaron 1-1 en el primer partido y, en la revancha, el Cervecero se impuso por 4-2 para quedarse con el título.

Por otra parte, también se confirmó la Final Anual de Quinta División, que se disputará el mismo sábado en la cancha de River. Desde las 13, Once Unidos y Deportivo Norte se enfrentarán en busca del campeonato

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