La Selección Argentina Junior de handball cerró su participación en el Sur-Centro de Asunción con un segundo puesto. El equipo dirigido por Rodolfo Jung no pudo quedarse con el título frente a Brasil, pero cumplió uno de sus principales objetivos: asegurar su presencia en el próximo Mundial de la categoría, que se disputará en Macedonia del Norte.

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Entre los integrantes del plantel estuvieron dos representantes de la región. Simón Viera, arquero marplatense de Nuestra Señora de Luján, tuvo intervenciones importantes durante el campeonato y alcanzó su tercera medalla sudamericana con el seleccionado. En tanto, Agustín Mendiola, pivote maipuense de Once Unidos, consiguió su primer podio con la camiseta argentina y también aportó un gol en la final.

El recorrido argentino comenzó con una contundente victoria por 53-8 ante Nicaragua. Luego superó 32-19 a Guayana Francesa y cerró la fase de grupos con un 36-8 frente a Chile, resultados que le permitieron terminar primero en su zona.

En semifinales, el conjunto nacional venció 33-26 a Uruguay y selló su clasificación mundialista. Finalmente, Brasil se impuso 32-24 en el partido decisivo y se quedó con el campeonato.

De esta manera, Argentina se llevó la medalla plateada y aseguró su lugar en el Mundial U-21 de 2027, con dos deportistas de la región como protagonistas de una nueva experiencia internacional.

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