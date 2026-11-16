Kimberley tendrá una parada decisiva este martes cuando visite a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio Roberto Carminatti. Desde las 20.15, el equipo marplatense disputará el segundo encuentro de la serie de cuartos de final del Torneo Federal A, con la necesidad de ganar para mantener vivo el sueño del ascenso.

Ads

El primer capítulo, disputado en el estadio José Alberto Valle, terminó 1-1 en un partido que dejó varias controversias por el arbitraje de Marcos Liuzzi. Agustín Vázquez, de penal, puso en ventaja al Dragón, mientras que Agustín Stancato marcó la igualdad para el Aurinegro. El arquero Cristian Geist también fue una de las figuras del encuentro.

¡TODOS LO GRITAMOS! 🙌🏼 ⚽ El golazo de Agustín Stancato para marcar el empate 1-1 en el José Alberto Valle. 👉🏻😉 El martes 17, desde las 20:15, Olimpo recibirá a Kimberley en el Roberto Carminatti para definir la serie de cuartos de final. 🟡⚫️👊🏼 ¡Nos reencontramos en casa! https://t.co/KGxK9P2k0u — VocesAurinegras (@VocesAurinegras) November 12, 2026

Para la revancha, el panorama es claro: Kimberley necesita ganar para clasificarse, ya que Olimpo cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. Por lo tanto, un empate favorecerá al conjunto bahiense y dejará eliminado al representante marplatense.

El desafío será importante también por los antecedentes en Bahía Blanca. En seis visitas al Carminatti, Kimberley nunca pudo ganar: Olimpo se impuso en cuatro oportunidades y los dos partidos restantes terminaron igualados. Además, el Aurinegro llega con una sólida campaña como local, con nueve triunfos y seis empates en sus 15 presentaciones.

El Dragón buscará romper esa estadística y conseguir un resultado que le permita meterse entre los cuatro mejores del Federal A y continuar en la pelea por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Ads

Ads