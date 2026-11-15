En la recta final hacia la Copa Argentina de powerchair football, que se disputará el 21 y 22 de noviembre en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, el capitán del equipo marplatense Rengos a Motor, Franco Greco, destacó el alcance de la campaña solidaria que impulsa el plantel para reunir fondos y afrontar los gastos de alojamiento. El objetivo es recaudar $1.820.000 para cubrir la estadía de los seis jugadores y el cuerpo técnico, de cara a una competencia en la que buscarán defender el título obtenido en 2025.

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En diálogo con El Marplatense, Greco aseguró que la colecta “viene bien” y destacó la repercusión que tuvo la publicación de un video en redes sociales, en el que presentaron al equipo y explicaron el destino de los fondos. Sin embargo, reconoció que todavía no alcanzaron el monto necesario. “Obviamente” queda camino por recorrer y “hay que seguir trabajando” para llegar en condiciones a la próxima semana.

De cara al certamen nacional, Rengos a Motor deberá enfrentarse con cuatro equipos: Botines de Acero de Córdoba, Titanes de Córdoba, Tigres de Pacheco y Huracán de Carrasco, de Uruguay, que participará como invitado. El conjunto marplatense llega con ritmo de competencia después de entrenar durante todo el año para la Liga Nacional, torneo que conquistó de manera invicta en septiembre. No obstante, Greco advirtió que la Copa Argentina plantea una exigencia particular porque se define en apenas dos jornadas.

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“Tenemos que estar mucho más concentrados y cualquier error que vos cometas lo podés pagar muy pero muy caro porque se define en dos días nada más”, explicó. Por ese motivo, aseguró que viajarán “con la mayor concentración posible para no cometer ningún error”.

Al referirse al significado que tiene el powerchair football para quienes lo practican, Greco destacó la independencia que encuentran dentro de la cancha y la posibilidad de tomar sus propias decisiones durante el juego. “Primero independencia, ya que las decisiones dentro de la cancha las tomamos 100% nosotros”, afirmó. Además, señaló que la disciplina representa “una forma también de olvidarnos de todo el contexto” y concentrarse plenamente en la actividad deportiva.

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El capitán también puso en valor los vínculos que se construyen en los entrenamientos semanales, donde los integrantes del equipo comparten experiencias y fortalecen sus relaciones personales: “Realmente es increíble porque después formás parte de un vínculo porque aparte de ser compañeros son amigos”.

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En cuanto al presente deportivo de Rengos a Motor, el referente recordó el camino recorrido por la institución, que actualmente acumula tres títulos nacionales y aportó tres jugadores al seleccionado argentino que obtuvo el cuarto puesto en el Mundial disputado en octubre en Buenos Aires. Greco reconoció que los comienzos estuvieron marcados por las dificultades y la falta de resultados, pero destacó el esfuerzo colectivo que permitió transformar la realidad del equipo.

“Fueron muchos años en los cuales no podíamos ganar absolutamente nada, pero con mucho trabajo, con mucho entrenamiento, con mucho perseverancia, con mucho sacrificio, supimos dar vuelta la situación y hoy convertirnos en el mejor equipo del país”, celebró.

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En esa línea, se mostró entusiasmado con el futuro de la institución y aseguró que el crecimiento deportivo todavía tiene mucho camino por delante: “Todavía esto recién arranca y seguramente vendrán cosas muchísimo más grandes”.

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Greco también invitó a quienes quieran conocer la disciplina a acercarse a los entrenamientos y sumarse a la institución. Según explicó, no es necesario contar con experiencia previa: “Solamente es venir a entrenar”.

Rengos a Motor cuenta con un equipo A, que participa de las competencias oficiales, y un equipo B destinado a quienes recién comienzan. Esta segunda formación permite incorporarse progresivamente a la actividad y participar de la liga de desarrollo, que funciona “como una segunda división”, antes de dar el salto a primera.

Por otra parte, la campaña solidaria busca cubrir el alojamiento del plantel y el cuerpo técnico en el Hotel Ramada de Vicente López, con siete habitaciones durante dos noches. La fecha límite para reunir el dinero es el 20 de noviembre. Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias RENGOSAMOTOR, a nombre de Fernando López, referente de la sede.