Fútbol local: River sigue en la cima con puntaje ideal

El Millonario superó 1 a 0 a San Isidro y logró continuar con el puntaje ideal y en la cima de la zona campeonato. Por la zona reválida, los punteros no pudieron ganar y Libertad, único escolta, ganó 3 a 0 y se mantiene a un punto de Quilmes.