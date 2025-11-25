Con varias medallas para Mar del Plata, concluyó el 55° Campeonato Argentino de Bowling Duckpin
Se realizó en varias sedes de la ciudad. Culminó el pasado domingo, con la presencia de delegaciones de diferentes puntos del país.
Se realizó en varias sedes de la ciudad. Culminó el pasado domingo, con la presencia de delegaciones de diferentes puntos del país.
IDRA, CUDS y Mar del Plata Club “A” son los tres punteros que tiene el Torneo Oficial en su Zona Campeonato y este sábado saldrán a cancha para defender esa condición. Todo el cronograma de partidos que incluye el Reubicación Femenino y fecha del certamen masculino.
IDRA, CUDS y Mar del Plata Club mantienen el puntaje ideal luego de dos fechas en la segunda fase del Torneo Oficial Femenino 2021. Además, hubo desarrollo parcial de la fecha en la Zona Reubicación. Los resultados.
El Millonario superó 1 a 0 a San Isidro y logró continuar con el puntaje ideal y en la cima de la zona campeonato. Por la zona reválida, los punteros no pudieron ganar y Libertad, único escolta, ganó 3 a 0 y se mantiene a un punto de Quilmes.
Quince equipos luchan a partir de este fin de semana en la zona Campeonato, mientras que 13 lo hacen en la Reválida. Quilmes ganó 4 a 0 a Huracán y Kimberley con Deportivo Norte empataron 3 a 3, definiendo así los dos partidos con más goles de la fecha.