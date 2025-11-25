Mar del Plata recibió a jugadores de todo el país en el marco del 55° Campeonato Argentino de Bowling Duckpin, que culminó el domingo, una semana de competencia, encuentro y camaradería que reunió a delegaciones de diversas ciudades.

Ads

El certamen se disputó en distintas sedes y contó con una destacada participación. La delegación marplatense se consolidó como una de las más fuertes del país, obteniendo varias medallas en diferentes categorías.

La clausura se realizó en el Club Motonáutico de Mar del Plata, donde los campeones fueron recibidos y se entregaron copas y reconocimientos. En el mismo evento se presentó oficialmente la página web de la Asociación (www.asociacionbowlingduckpin.com), que permitió seguir los resultados en tiempo real durante toda la competencia.

Ads

Puede interesarte

El campeonato fue declarado de Interés por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, y también recibió la declaración de Interés Turístico. Durante la ceremonia, Mauro Calandra destacó la importancia de estas distinciones para el crecimiento del bowling duckpin y el acompañamiento del público que se acercó día tras día a presenciar los partidos.

Ads