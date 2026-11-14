La Selección Argentina atraviesa una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi, y el primer amistoso sin su máxima figura dejó una postal que contrasta con el entusiasmo de los últimos años. En La Bombonera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó por 2 a 1 ante Uruguay, pero el resultado deportivo no fue lo único que llamó la atención: las tribunas estuvieron lejos de alcanzar su capacidad habitual.

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De acuerdo con los datos difundidos tras el encuentro, solamente se comercializaron alrededor de 10 mil entradas, mientras que la asistencia total rondó las 25 mil personas, menos de la mitad de la capacidad del estadio de Boca Juniors.

La organización decidió habilitar el ingreso gratuito de espectadores poco antes del comienzo del partido, una medida que permitió incrementar la concurrencia, aunque no consiguió disimular los numerosos sectores desocupados.

La situación marcó una diferencia significativa respecto de los encuentros anteriores, cuando conseguir una localidad para ver al conjunto nacional se había convertido en una tarea difícil, especialmente por la presencia de Messi.

Durante su despedida frente a Benín, la demanda había alcanzado niveles extraordinarios, con entradas que llegaron a ofrecerse en la reventa por hasta seis millones de pesos, pese a que su valor oficial era considerablemente menor.

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Para el compromiso ante Uruguay, los precios se redujeron en varias categorías. Sin embargo, las populares costaban 95 mil pesos y las ubicaciones preferenciales alcanzaban los 290 mil, cifras que no lograron atraer a una cantidad suficiente de espectadores.

A las cuestiones económicas se sumaron dificultades vinculadas con la comercialización de los tickets. Aunque las entradas podían adquirirse por internet, los compradores debían retirar posteriormente una localidad física en las boleterías del estadio de Huracán, debido a que el código QR de la operación no permitía ingresar directamente a La Bombonera.

Otro factor que aparece en el análisis es el cambio de escenario. La decisión de trasladar los partidos de la Selección desde el Monumental hacia la cancha de Boca generó cuestionamientos en algunos sectores del público, en medio de las diferencias entre la conducción de River y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

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En lo estrictamente futbolístico, Argentina tampoco consiguió ofrecer una actuación convincente. Uruguay aprovechó las dificultades defensivas del conjunto nacional y se quedó con la victoria, mientras que Julián Álvarez convirtió el descuento tras una asistencia de Gianluca Prestianni.

El ingreso del joven futbolista del Benfica aportó mayor movilidad al ataque argentino, aunque no alcanzó para modificar el resultado.

Tras el encuentro, Lionel Scaloni se refirió a la baja concurrencia y aseguró que el plantel deberá responder dentro del campo de juego para sostener el acompañamiento de los hinchas.

“La gente va a venir a alentar a la Selección. Es incondicional, más allá de que no juegue Leo”, expresó el entrenador, quien recientemente renovó su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino hasta el Mundial de 2030.

El director técnico también pidió paciencia con los futbolistas más jóvenes, al señalar que atraviesan un proceso de adaptación y que no resulta razonable exigirles que asuman inmediatamente el protagonismo de los referentes históricos.

Con este panorama, la AFA deberá evaluar cómo recuperar el interés del público de cara a los próximos compromisos. Entre las alternativas que aparecen se encuentran una revisión de los precios, modificaciones en el sistema de venta y la posibilidad de disputar más encuentros en distintas provincias.

El próximo desafío será ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el seleccionado buscará recuperar tanto su rendimiento futbolístico como el acompañamiento masivo que caracterizó sus últimas presentaciones.

La ausencia de Messi abrió una etapa de renovación deportiva, pero también dejó planteado un interrogante fuera de la cancha: cómo sostener la convocatoria de una Selección que, durante años, tuvo en su capitán a su principal atractivo para llenar estadios.

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