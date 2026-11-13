El Torneo Clausura “Cacho Méndez”, correspondiente a la Copa “Carlos de los Reyes” de la Liga Marplatense de Fútbol, tendrá un fin de semana de definiciones con tres finales programadas.

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La actividad comenzará el sábado 14 de noviembre en la cancha de San Lorenzo, donde Kimberley y Atlético Mar del Plata se enfrentarán en dos categorías: a las 13, en Sexta División, con el arbitraje de Oliver, Zagaglia y Vega; y a las 15.30, en Primera, con Gabriel Millas como árbitro principal, acompañado por Chabert, Romero y Llona.

En cuanto a los accesos, el público de Kimberley ingresará por Arolas, mientras que el de Atlético Mar del Plata lo hará por Génova.

Por su parte, la final de Quinta División se disputará el domingo 15 de noviembre, a las 16, en la cancha de River Plate, con Deportivo Norte y Quilmes como protagonistas. La terna arbitral estará integrada por Chabert, Arrendazzi y Díaz Furet.

Para este encuentro, los simpatizantes de Deportivo Norte ingresarán por Teodoro Bronzini, mientras que los de Quilmes lo harán por Matheu.

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Además del título del Clausura, la final de Primera tendrá un atractivo extra: el campeón se ganará el derecho de disputar la final anual frente a Quilmes, ganador del Apertura, y buscará quedarse con el lugar para representar a Mar del Plata en el Torneo Regional Federal Amateur 2027.

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