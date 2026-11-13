Mar del Plata será escenario de una nueva propuesta para impulsar el crecimiento del fútbol femenino. Los próximos 7 y 8 de diciembre se realizará la primera edición del Torneo República del Puerto, organizado en el predio del Club Atlético Aldosivi.

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La competencia contará con tres categorías competitivas: Sub 17 (2009-2010), Sub 15 (2011-2012) y Sub 13 (2013-2014). Además, habrá encuentros formativos para las divisiones Sub 12 (2014-2015) y Sub 10 (2016-2017-2018).

La iniciativa busca generar un espacio de competencia, integración y encuentro entre clubes de distintas ciudades, con el objetivo de seguir promoviendo el desarrollo de la disciplina y fortalecer los vínculos a través del deporte.

Los equipos interesados en participar podrán solicitar información e inscribirse a través del teléfono 223 582 6672.

De esta manera, Aldosivi abrirá sus puertas para dos jornadas en las que el fútbol femenino será protagonista, con el objetivo de convertir al República del Puerto en un nuevo punto de encuentro para la disciplina.