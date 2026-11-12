La Supercopa Argentina tendrá una nueva final este jueves. Desde las 20, en el estadio Julio César Villagra “ Gigante de Alberdi”. Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentarán con el objetivo de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

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El conjunto platense consiguió su lugar tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones, mientras que la Lepra mendocina accedió a la definición luego de conquistar la última edición de la Copa Argentina.

Estudiantes llega con algunas bajas e interrogantes físicos. La intención sería preservar a González Pirez, Alexis Castro y Joaquín Correa, quienes arrastran distintas molestias entendiendo que dentro de algunos dias estaran jugando la final de la copa libertadores. Sin embargo, Guido Carrillo, pese a una dolencia lumbar, estaría disponible. Además, Marcos Rojo volvería a la zaga central junto a Núñez. Eros Mancuso y Meza aparecen como dudas.

Por el lado de Independiente Rivadavia, el equipo dirigido por Alfredo Berti no podrá contar con Maxi Salas, quien sufrió una rotura de ligamentos, ni con Luciano Gómez, que padece un esguince en la rodilla izquierda con compromiso del ligamento cruzado anterior.

Entre las principales cartas del conjunto mendocino aparecen Alex Arce, quien estará disponible para la final, José Florentín y Fabrizio Sartori, una de las piezas que se consolidó en el ataque de la Lepra.

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El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports

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